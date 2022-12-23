Канунников назвал Данни лучшим футболистом из тех, с кем играл за «Зенит»

Бывший нападающий сборной России по футболу и «Зенита» Максим Канунников рассказал, кого он считает лучшим игроком из тех, с кем он выступал за команду из Санкт‑Петербурга.
«В то время была в целом очень сильная команда, и одного нельзя выделять, наверное. Тем не менее, мне всегда Мигель Данни больше всех импонировал. Он креативил на поле, принимал нестандартные решения, постоянно отдавал обостряющие острые передачи. В его движениях присутствовала такая легкость, что создавалось ощущение, будто он просто играется с мячом. Весь коллектив был хорошим, но, если говорить о ком‑то конкретно, — Мигель», — приводит слова Канунникова «Матч ТВ».
Мигел Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год. За это время он провел в составе «сине‑бело‑голубых» 256 матчей и забил 68 мячей.
Канунников является воспитанником «Зенита». Он дебютировал за основу петербургской команды в 2009 году, а покинул ее в начале 2013‑го.
- 23 декабря 2022
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