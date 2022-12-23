Максим Канунников: тренерство никогда не было в моём приоритете

Бывший нападающий сборной России Максим Канунников высказался о своём будущем.



«У меня нет необходимой жёсткости. Я очень добрый сам по себе. Не люблю кричать, ругаться, а зачастую нужно именно это, чтобы взбодрить футболистов. Когда ты видишь какую‑то апатию у игроков, ты должен как‑то мотивировать их. Поэтому тренерство никогда не было в моём приоритете.



Конечно, мне хочется оставаться в футболе, потому что на протяжении всей жизни я получал энергию от этого вида спорта: от поля, тренировок, игры, партнёров по команде, болельщиков, сборов. Это моя жизнь! В будущем мне бы хотелось создать футбольную академию со специализированными классами по подготовке и профилактике травм, по йоге или пилатесу, чтобы у тебя было чёткое представление о своей подготовке, а не просто тренировки. Возможно, с индивидуальным нутрициологом, который бы отвечал за питание.



В общем, это большой проект, который возник у меня в голове, но нужно время. Если он реализуется, я приложу все силы. Думаю, это тоже благое дело», – приводит слова Каннуникова «Матч ТВ».

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