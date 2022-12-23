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Канчельскис: Роналду не поздравил Месси? Я поздравляю Лионеля с великим достижением!

Канчельскис: Роналду не поздравил Месси? Я поздравляю Лионеля с великим достижением!
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Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на то, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не поздравил форварда аргентинской национальной команды Лионеля Месси с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Роналду не поздравил Месси? Это вопрос к португальцу. Хочешь — поздравляй, не хочешь — не поздравляй. Вот я поздравляю Лионеля с этим великим достижением! Не так важно, как ты начал, а главное — как закончил. Аргентина начала с поражения Саудовской Аравии. Но я ещё тогда сказал, что всё равно выйдут из группы. В итоге выиграли чемпионат мира», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Аргентина с Месси стала чемпионами мира впервые с 1986 года, капитан аргентинской сборной был признан лучшим игроком турнира. Роналду вылетел с мундиаля в Катаре вместе со сборной Португалии в четвертьфинале.

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