Гранат: удивлюсь, если РФС решит перейти в АФК. До следующей осени точно можно подождать

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат заявил, что Российскому футбольному союзу (РФС) не стоит спешить с решением о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я удивлюсь, если РФС решит перейти в Азиатскую конфедерацию. Ещё какое-то время можно подождать. Дай бог, что всё наладится. До следующей осени точно можно подождать. Мы ведь пока нигде не участвуем… А найти спарринг-партнёров точно удастся», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. Сегодня, 23 декабря, на исполкоме РФС будет обсуждаться вопрос о переходе России в АФК.