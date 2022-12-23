«Урал» не планирует подписывать футболистов зимой
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Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о планах екатеринбургского клуба на зимнее трансферное окно. По словам функционера, «Урал» не планирует подписывать новых футболистов, так как имеет боеспособный состав.
«Будут ли у «Урала» трансферы в зимнее трансферное окно? В это трансферное окно нам никто новый не нужен, у нас нет такой задачи сейчас. В прошлое окно мы взяли много игроков. У нас есть кем играть. Если вдруг кто‑то попадётся к нам — главный тренер посмотрит. Состав боеспособный, тренерский штаб доволен, — приводит слова Григория Иванова «Матч ТВ».
Напомним, «Урал» набрал 21 очко за 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата страны.
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