Посол Кении в РФ предложил российским футболистам тренироваться с кенийцами

Посол Кении в Российской Федерации Бенсон Огуту заявил, что африканская страна готова наращивать сотрудничество с Россией в сфере спорта, и пригласил российских футболистов тренироваться с национальной командой своего государства.
«В России, в Кении, тренироваться вместе – пожалуйста. Это возможно. У нас есть вся инфраструктура и отличные погодные условия для тренировок – есть возможность тренироваться на высокогорных площадках. Мы открыты для сотрудничества с Россией, российскими спортсменами. Мы также хотели бы наращивать обмен в сфере спорта.
Посмотрите, как чемпионат мира по футболу объединил болельщиков, которые поддерживали страны вне зависимости от национальной принадлежности. Поэтому нужно допускать все команды к участию в Олимпийских играх», — приводит слова посла Кении «РИА Новости Спорт».
Сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах решением УЕФА и ФИФА. Российская национальная команда провела три товарищеских матча со сборными из Азиатской конфедерации футбола: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0). На исполкоме РФС, который состоится сегодня, 23 декабря, обсудят возможность перехода России в АФК.
- 23 декабря 2022
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