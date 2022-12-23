Клопп раскритиковал отсутствие VAR в матче «Ливерпуля» с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал отсутствие VAR на матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити» (2:3).

«У Холанда в начале матча был офсайд. Вы не заметили? Он был. Я говорю вам это. Это задаёт тон всей игре. Там был офсайд, но флаг не был поднят.

Судьи привыкли к VAR, и вдруг вы говорите им: «Не сегодня». В нескольких ситуациях казалось, что они думали, что VAR всё ещё есть, или ждали подсказки.

Было несколько случаев офсайда, которые видели все на стадионе. Но мы никогда об этом не узнаем, потому что не увидим повтор.

Во всех соревнованиях есть VAR, он есть в Премьер-лиге, почему бы не использовать его и в таких матчах. Я понимаю, что невозможно использовать его в Кубке на всех уровнях, но в такой игре, между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем», техническое оборудование позволяет организовать это, почему бы не использовать это?» — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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