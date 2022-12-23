Почти 200 тысяч французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ с Аргентиной

Французские болельщики создали интернет-петицию с требованиям переиграть финал чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Аргентины, в котором французы потерпели поражение в серии пенальти.
Петиция создана на специальном французском сайте MesOpinions, авторы призывают к переигровке финала в связи с «продажным судейством». Петицию планируют направить на рассмотрение в Международную федерацию футбола (ФИФА). На текущий момент просьбу о переигровке финала чемпионата мира подписало более 196 тысяч человек.
Победа на чемпионате мира 2022 года в Катаре могла стать для сборной Франции второй подряд и третьей в истории. Команда Дидье Дешама отыгралась по ходу основного времени матча со счёта 0:2, переведя встречу в овертайм, где также уступала в счёте 2:3, однако вновь сумела сравнять счёт усилиями нападающего Килиана Мбаппе, оформившего хет-трик в финале. В серии пенальти Франция потерпела поражение 2:4.
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
- 23 декабря 2022
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:36
-
11:33
-
11:24
-
11:21
-
11:08
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:30
-
10:11
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:30
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:18
-
08:11
-
08:01
-
08:00
-
07:50
-
07:39
-
07:38
-
07:25
-
06:57
-
06:42