Агент Дивеева: предложения из-за рубежа есть, но зимой переход вряд ли состоится
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Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил, что у футболиста есть предложения от зарубежных клубов. В то же время агент подчеркнул, что по ряду причин переезд Дивеева за границу вряд ли состоится в зимнее трансферное окно.
«Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, это переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно. Речь про Италию? Да, и про Италию тоже», — приводит слова Олега Ерёмина «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Дивеев провёл в составе ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. Ранее СМИ приписывали интерес к нему ряду клубов Серии А.
Новость по темеИсточник: «Зенит» изучает возможность приобретения Игоря Дивеева
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