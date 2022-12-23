Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дивеева: предложения из-за рубежа есть, но зимой переход вряд ли состоится

Агент Дивеева: предложения из-за рубежа есть, но зимой переход вряд ли состоится
Комментарии

Футбольный агент Олег Ерёмин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, сообщил, что у футболиста есть предложения от зарубежных клубов. В то же время агент подчеркнул, что по ряду причин переезд Дивеева за границу вряд ли состоится в зимнее трансферное окно.

«Предложения из-за рубежа есть, но в силу массы причин, видимых и невидимых, это переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно. Речь про Италию? Да, и про Италию тоже», — приводит слова Олега Ерёмина «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Дивеев провёл в составе ЦСКА 12 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. Ранее СМИ приписывали интерес к нему ряду клубов Серии А.

Новость по теме
Источник: «Зенит» изучает возможность приобретения Игоря Дивеева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022