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Созин: в Азии тоже есть страны, не готовые нас принять. Но без матчей мы зачахнем

Созин: в Азии тоже есть страны, не готовые нас принять. Но без матчей мы зачахнем
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Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, УЕФА отстранил российские команды от международных соревнований под своей эгидой.

«У меня ожидание одно: наши футболисты должны играть международные матчи. Есть мнение, что надо ждать, пока в УЕФА снимут бан. Сейчас никто не знает, когда это будет. Но если и в Азии не все захотят с нами играть, то есть вопросы. Если Федерация Азии говорит «да», если они готовы ручаться за то, что сборные Азии не будут нас игнорировать – не надо ждать Европу. Но там тоже есть страны, не готовые нас принять. Надо играть в футбол, без этого мы зачахнем», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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