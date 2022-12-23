Гинер — перед исполкомом РФС: Азия? Есть такая часть света

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) перед началом исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Азия? Есть такая часть света», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Исполком РФС проходит сегодня, 23 декабря, в Москве. Одним из вопросов, который будет обсуждаться на заседании, является возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).