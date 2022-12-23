Виталий Кафанов назвал Мартинеса лучшим вратарём на ЧМ и оправдал его жест на награждении

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов назвал голкипера национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинеса лучшим на чемпионате мира 2022 года в Катаре и оправдал неприличный жест аргентинца на церемонии награждения.

«Лучший тот, кто им в итоге и стал. Объясню. Во-первых, обычно лучшим становится тот, чья команда выигрывает. Во-вторых, Мартинес это заслужил. Сначала его было не видно, но в нужный момент он, успешно сыграв в серии пенальти с голландцами, помог аргентинцам сперва пройти в полуфинал, а затем выручил в ключевом моменте финала на 120-й минуте, когда француз выходил один на один. Забей французский футболист – Франция стала бы чемпионом. После этого ключевого эпизода в конце матча Мартинес в послематчевой серии 11-метровых добил французов, взяв пенальти.

Он этот успех выстрадал. В него многие не верили, в том числе в Аргентине. Но он прошёл испытания, проявил характер и заслуженно стал лучшим. Жест, который он показал на награждении, бы показан тем, кто в него не верил. Я хотел, чтобы он проявил себя», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира. На церемонии награждения вратарь приложил «Золотую перчатку» к своему паху.