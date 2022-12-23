Источник: Пиняев и Глушенков уже прошли медосмотр для трансфера в «Локомотив»

Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в московский «Локомотив» с вероятностью в 100%. Игроки находятся в Москве, они уже прошли медицинское обследование перед трансфером, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Локомотив» дождётся результатов медосмотра, после чего сразу подпишет с Пиняевым и Глушенковым контракты на 3,5 года. Футболисты не сомневаются насчёт перехода в московский клуб и готовы заключить сотрудничество в ближайшие дни.

Отмечается, что Пиняев хочет взять в «Локо» 9-й номер. Сейчас с «девяткой» на спине играет Иван Игнатьев, но от него железнодорожники планируют избавиться.

«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 13 очков после 17 проведённых матчей.