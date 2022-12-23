Источник: Пиняев и Глушенков уже прошли медосмотр для трансфера в «Локомотив»

Футболисты «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в московский «Локомотив» с вероятностью в 100%. Игроки находятся в Москве, они уже прошли медицинское обследование перед трансфером, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
«Локомотив» дождётся результатов медосмотра, после чего сразу подпишет с Пиняевым и Глушенковым контракты на 3,5 года. Футболисты не сомневаются насчёт перехода в московский клуб и готовы заключить сотрудничество в ближайшие дни.
Отмечается, что Пиняев хочет взять в «Локо» 9-й номер. Сейчас с «девяткой» на спине играет Иван Игнатьев, но от него железнодорожники планируют избавиться.
«Локомотив» завершил первую часть сезона-2022/2023 РПЛ на 14-м месте в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 13 очков после 17 проведённых матчей.
- 23 декабря 2022
-
15:00
-
14:56
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:35
-
13:27
-
13:21
-
13:09
-
12:48
-
12:31
-
12:21
-
12:08
-
12:03
-
11:59
-
11:49
-
11:36
-
11:33
-
11:24
-
11:21
-
11:08
-
10:50
-
10:43
-
10:34
-
10:30
-
10:11
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:32
-
09:30