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РФС принял программу развития дошкольного футбола

РФС принял программу развития дошкольного футбола
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Российский футбольный союз (РФС) намерен заняться развитием дошкольного футбола. Организация приняла программу развития дошкольного футбола до 2028 года. Отмечается, что потенциал футбольного развития детей с ранних лет большой — в России есть 35,2 тыс. детских садов, в которых воспитывается 7,4 млн детей.

«Главная цель программы – вовлечение детей в футбол с самого младшего возраста, а также создание предпосылок для последующего перехода в школьный футбол, в систему подготовки резерва и формирование фундамента для обеспечения долгосрочной лояльности населения к футболу.

Основные решения программы: организация занятий по физическому воспитанию в рамках основного образования, обязательного для всех воспитанников конкретного детского сада; организация кружков по футболу в рамках дополнительного образования во второй половине дня; методическая поддержка и обучение инструкторов детских садов; поддержка детских садов футбольным инвентарём; маркетинговая поддержка дошкольных инициатив РФС», — сообщает официальный телеграм-канал РФС.

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