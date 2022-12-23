«Чемпионат» стал самым посещаемым спортивным сайтом в дни ЧМ-2022

«Чемпионат» стал аудиторным лидером среди всех спортивных СМИ страны по итогам чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. По данным сервиса Mediascope, Championat.com посетили более 12,5 млн человек. Доля аудитории с учётом пересечений составила 56%.
По данным «Яндекс. Метрики» прямая трансляция финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией была прочитана более четырёх млн раз. Суммарно в день финала страницы «Чемпионата» собрали 17 млн просмотров и 4,9 млн посетителей.
Директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков:
«Чемпионат мира — 2022 — самое важное событие в мире футбола уходящего года. Благодаря слаженной и кропотливой работе всей команды «Чемпионата» нам удалось передать всю атмосферу этого футбольного праздника для десятков миллионов наших пользователей. Это было нашей главной задачей, и безоговорочное лидерство говорит о том, что мы успешно с ней справились. Горжусь командой и продуктом, который мы вместе делаем».
- 23 декабря 2022
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