Федун — о возможном переходе России в Азию: что лучше, лечиться или умереть?

Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) после исполкома Российского футбольного союза (РФС).

«Я вам так скажу: что лучше, лечиться и есть надежда на выздоровление, или умереть и ничего не делать?» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Исполком РФС проходил сегодня, 23 декабря, в Москве. Одним из вопросов, который обсуждался на заседании, является возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).