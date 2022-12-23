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Евгений Гинер после исполкома РФС повторил, что Азия — это часть света

Евгений Гинер после исполкома РФС повторил, что Азия — это часть света
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Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер повторил свою ироничную реакцию на возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) по окончании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Функционер не стал раскрывать решение организации.

«Какие решения были приняты? Утвердили бюджет. Азия? Есть такая часть света», — передаёт слова Гинера корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Исполком РФС проходил сегодня, 23 декабря, в Москве. Одним из вопросов, который должен был обсуждаться на заседании, является возможность перехода России в Азиатскую конфедерацию из европейской (УЕФА).

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит? Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит?
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