Советник Дюкова сообщил, что в РФС взяли тайм-аут по вопросу о переходе в Азию

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова Игорь Каменской сообщил, что в организации взяли перерыв в обсуждении вопроса о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«По Азии взяли тайм-аут, думаю, до середины следующей недели. Будет ещё одна операция по обсуждению вопроса. Думаю, что решение будет таким: исполком поручит руководству проработать этот вариант», — передаёт слова Каменского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На проходившем сегодня, 23 декабря, исполкоме РФС среди прочих обсуждался вопрос о переходе России в АФК из Европейской федерации футбола (УЕФА).

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от участия в официальных международных матчах решением ФИФА и УЕФА. Российская команда провела товарищеские матчи с командами Азии: Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).