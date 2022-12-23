Представитель Омана предложил Месси $ 1 млн за бишт с награждения на ЧМ

Член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани предложил нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси $ 1 млн за бишт, традиционную арабскую накидку, в которой форвард получил кубок чемпионов мира после победы в финале мундиаля 2022 года в Катаре.

«От имени Султаната Омана я поздравляю вас с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре… Арабский бишт, символ рыцарства и мудрости. Я предлагаю вам $ 1 млн в обмен на этот бишт.

Я был на стадионе и вживую увидел момент, когда эмир Катара подарил Месси бишт. Это показало миру нашу культуру. Этот турнир — наша гордость. Он показал, что арабы едины.

Если Месси продаст нам этот бишт, то мы выставим его на память об этом турнире. Он будет напоминать нам о том, что мы можем сделать всё что угодно», — написал Аль-Барвани в своём «твиттере».

Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса