Представитель Омана предложил Месси $ 1 млн за бишт с награждения на ЧМ

Член парламента Омана Ахмед Аль-Барвани предложил нападающему и капитану сборной Аргентины Лионелю Месси $ 1 млн за бишт, традиционную арабскую накидку, в которой форвард получил кубок чемпионов мира после победы в финале мундиаля 2022 года в Катаре.
«От имени Султаната Омана я поздравляю вас с победой на чемпионате мира 2022 года в Катаре… Арабский бишт, символ рыцарства и мудрости. Я предлагаю вам $ 1 млн в обмен на этот бишт.
Я был на стадионе и вживую увидел момент, когда эмир Катара подарил Месси бишт. Это показало миру нашу культуру. Этот турнир — наша гордость. Он показал, что арабы едины.
Если Месси продаст нам этот бишт, то мы выставим его на память об этом турнире. Он будет напоминать нам о том, что мы можем сделать всё что угодно», — написал Аль-Барвани в своём «твиттере».
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса
- 23 декабря 2022
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