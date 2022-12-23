Ушёл из жизни чемпион мира в составе сборной Англии Джордж Коэн

Сегодня, 23 декабря, ушёл из жизни Джордж Коэн — чемпион мира 1996 года в составе сборной Англии и бывший футболист «Фулхэма», информирует официальный сайт чёрно-белых. Причина кончины известного экс-спортсмена не уточняется.
«Коэн на самом деле жил ближе к «Стэмфорд Бридж», но выбрал именно чёрно-белую половину района. Только несколько футболистов сыграли за нас больше матчей, чем Джордж. Он истинный член королевской семьи «Фулхэма». Все наши мысли направлены на поддержку Дафны — его любимой жены, с которой он прожил более 60 лет. А также сыновей Энтони и Эндрю, внуков и большой семьи», — написала пресс-служба «Фулхэма».
Коэн считается одним из первых атакующих фланговых защитников в мировом футболе. За сборную Англии Джордж провёл 37 матчей, за «Фулхэм» — 459 игр.
- 23 декабря 2022
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:33
-
16:29
-
16:19
-
16:10
-
15:58
-
15:55
-
15:51
-
15:34
-
15:31
-
15:31
-
15:21
-
15:10
-
15:00
-
14:56
-
14:45
-
14:37
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:35