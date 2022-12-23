Ушёл из жизни чемпион мира в составе сборной Англии Джордж Коэн

Сегодня, 23 декабря, ушёл из жизни Джордж Коэн — чемпион мира 1996 года в составе сборной Англии и бывший футболист «Фулхэма», информирует официальный сайт чёрно-белых. Причина кончины известного экс-спортсмена не уточняется.

«Коэн на самом деле жил ближе к «Стэмфорд Бридж», но выбрал именно чёрно-белую половину района. Только несколько футболистов сыграли за нас больше матчей, чем Джордж. Он истинный член королевской семьи «Фулхэма». Все наши мысли направлены на поддержку Дафны — его любимой жены, с которой он прожил более 60 лет. А также сыновей Энтони и Эндрю, внуков и большой семьи», — написала пресс-служба «Фулхэма».

Коэн считается одним из первых атакующих фланговых защитников в мировом футболе. За сборную Англии Джордж провёл 37 матчей, за «Фулхэм» — 459 игр.