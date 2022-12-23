Скира: «Зенит» готов продлить контракт с Деяном Ловреном до 2024 года

Санкт-петербургский «Зенит» готов продлить контракт с хорватским защитником команды Деяном Ловреном до 2024 года. Об этом сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».
33-летний Ловрен стал игроком санкт-петербургской команды в августе 2020 года, перейдя из английского «Ливерпуля» за € 12 млн. В составе «Зенита» хорватский защитник провёл 63 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующий контракт Ловрена с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.
В составе клуба с берегов Невы Ловрен дважды выиграл Российскую Премьер-Лигу (2021 и 2022) и трижды завоевал Суперкубок России (2020, 2021 и 2022). Защитник является капитаном команды.
В текущем сезоне на счету Ловрена 16 матчей за «Зенит», в которых он забил один гол и сделал один голевой пас.
- 23 декабря 2022
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