Мексиканский голкипер Гильермо Очоа официально перешёл в «Салернитану»

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа завершил переход в итальянскую «Салернитану». Контракт заключён до 30 июня 2023 года и предусматривает возможность продления. Мексиканец будет выступать за новый клуб под 13-м номером.

Гильермо Очоа Фото: Официальный сайт ФК «Салернитана»

На прошедшем чемпионате мира в Катаре 37-летний Гильермо Очоа был основным голкипером сборной Мексики. Его команда обыграла Саудовскую Аравию, сыграла вничью с Польшей и уступила Аргентине, не сумев выйти в плей-офф турнира.

Ранее вратарь выступал в «Аяччо», «Малаге», «Гранаде» и «Стандарте». Гильермо Очоа выигрывал четыре Кубка КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015 и 2019 годы), а также принимал участие в пяти чемпионатах мира (в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах). В прошедшем сезоне чемпионата Мексики голкипер провёл за «Америку» 16 игр, в которых пропустил 16 мячей.

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