Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг: знаю, что Мартинес праздновал победу на ЧМ-2022, но 27 декабря возвращается АПЛ

Тен Хаг: знаю, что Мартинес праздновал победу на ЧМ-2022, но 27 декабря возвращается АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему возвращения аргентинского защитника Лисандро Мартинеса в состав команды. Несколько дней футболист на родине вместе со сборной праздновал победу на чемпионате мира.

«Он праздновал победу на ЧМ-2022 в Буэнос-Айресе, и я могу это понять. Но Лисандро должен вспомнить, что 27 декабря возвращается английская Премьер-лига», — приводит слова тен Хага ESPN US.

24-летний Мартинес стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из «Аякса». В 21 матче за английский клуб Лисандро не отметился результативными действиями. В составе сборной Аргентины на ЧМ-2022 Мартинес принял участие в пяти матчах и помог команде выиграть турнир.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
Тен Хаг: если бы «МЮ» не подписал Лисандро Мартинеса, он бы ушёл в «Арсенал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022