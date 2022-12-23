Тен Хаг: знаю, что Мартинес праздновал победу на ЧМ-2022, но 27 декабря возвращается АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему возвращения аргентинского защитника Лисандро Мартинеса в состав команды. Несколько дней футболист на родине вместе со сборной праздновал победу на чемпионате мира.

«Он праздновал победу на ЧМ-2022 в Буэнос-Айресе, и я могу это понять. Но Лисандро должен вспомнить, что 27 декабря возвращается английская Премьер-лига», — приводит слова тен Хага ESPN US.

24-летний Мартинес стал игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, перейдя из «Аякса». В 21 матче за английский клуб Лисандро не отметился результативными действиями. В составе сборной Аргентины на ЧМ-2022 Мартинес принял участие в пяти матчах и помог команде выиграть турнир.

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