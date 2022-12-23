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Президент РФС: Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию

Президент РФС: Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Азиатская конфедерация футбола готова принять РФС. В феврале российские клубы и сборная были отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён «Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён

«Мы прекрасно знаем все сильные стороны европейского футбола. Но на данный момент наше возвращение под большим вопросом. Мы пока не видим свет в конце тоннеля. Возможность возвращения в международные соревнования ― переход в Азию. На данный момент Азиатская конфедерация футбола готова принять к себе Россию. Никто не готов дать письменную гарантию, но готовы рассмотреть наше обращение. Решение будет приниматься большинством голосов», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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