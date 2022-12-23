Дюков: подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживает переход в Азиатскую конфедерацию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что большинство клубов Российской Премьер-Лиги поддерживает переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Мы провели опрос клубов и спонсоров. Подавляющее большинство клубов РПЛ поддерживает переход в Азиатскую конфедерацию. Кто-то безоговорочно, а кто-то с поправкой, что лучше играть, чем не играть.



Доходы РФС устойчивы, о чём я всем сказал. Но всё это благодаря усилиям наших партнёров и спонсоров. Их мнение в том, что они помогают РФС — они заинтересованы в развитии футбола. Но они становились нашими партнёрами, чтобы продвигать свои бренды. Данная ситуация снижает интерес к нашему футболу и брендам. Со стороны ЕС наложены санкции на все отрасли российской экономики. Сейчас происходит массовая переориентация на другие направления», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.