Глава РФС Дюков объяснил, когда будет принято решение по возможному переходу России в АФК

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда когда будет принято решение по возможному переходу России в Азиатскую федерацию футбола (АФК).

«Последним пунктом исполкома был важный вопрос о возможной смене конфедерации РФС. Это вопрос, который окажет влияние на то, как будет развиваться наш футбол в будущем ― по крайней мере, в ближайшие 10 лет. Мы договорились, что это серьёзный и важный вопрос. Нам нужно изучить все возможные последствия и сценарии. Мы продолжим на следующей неделе. Соберёмся во вторник по ВКС и продолжим заседание. Тогда будет принято окончательное решение. У нас есть окно возможностей для возвращения нашего футбола в официальные турниры. Это возможность проведения официальных матчей клубам и сборным. Как раз такую опцию даёт нам переход в азиатскую конфедерацию.



Вопрос смены конфедерации формально не относится к ФИФА. Но, конечно, какое-то согласие нужно. Наше окно возможностей – до 31 декабря. Нужно до этой даты подать запрос о выходе, чтобы успеть принять участие в отборе к ЧМ-2026. Если мы это делаем не сейчас, а ждём, то следующий официальный турнир для сборных ― цикл начиная с 2027 года», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.