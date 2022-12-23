Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент РФС Дюков: УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России

Президент РФС Дюков: УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России
Комментарии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об Азиатской конфедерации футбола, а также сообщил, что УЕФА не хочет, чтобы Россия покидала ряды организации.

«Слова Колоскова про нищую конфедерацию? А кто там нищий? Катар? Китай? Индия? Южная Корея была аграрной страной в XX веке ― сейчас эта страна в числе лидеров.

Из УЕФА никто никогда не выходил — в их регламенте этого не допускается. Чёткого алгоритма просто нет. Может быть, мы сможем передумать. Письмо не означает автоматический выход. Если условия выхода не будут соблюдены, то выход не состоится.

УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён «Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022