Президент РФС Дюков: УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об Азиатской конфедерации футбола, а также сообщил, что УЕФА не хочет, чтобы Россия покидала ряды организации.



«Слова Колоскова про нищую конфедерацию? А кто там нищий? Катар? Китай? Индия? Южная Корея была аграрной страной в XX веке ― сейчас эта страна в числе лидеров.



Из УЕФА никто никогда не выходил — в их регламенте этого не допускается. Чёткого алгоритма просто нет. Может быть, мы сможем передумать. Письмо не означает автоматический выход. Если условия выхода не будут соблюдены, то выход не состоится.



УЕФА посылает сигналы, что они не хотят выхода России», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.