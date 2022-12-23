Дюков: если выбирать между играть без флага и гимна России или не играть ― лучше играть
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что лучше играть без флага и гимна России, чем не играть.
«Мне кажется, вопрос, который мы обсуждаем, начнут обсуждать и другие спортивные федерации. Большинство членов исполкома высказались в поддержку перехода, а кто-то высказал сомнения. Во вторник мы продолжим обсуждения. Не исключено, что будет принято и решение остаться в УЕФА.
Конечно, хочется выступать под своим флагом и гимном. Но у нас был прецедент на чемпионате мира по пляжному футболу, где мы играли без флага и гимна. Все знали, что это сборная России. Если выбирать между играть без флага и гимна или не играть совсем ― лучше играть», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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