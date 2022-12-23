Дюков: Азия ― это возможность играть на чемпионате мира против тех же игроков «Реала»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался на тему возможного перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Убьёт ли переход в Азию мечту детей, которые росли на Лиге чемпионов? Думаю, ребята мечтают просто об игре в футбол. Азия ― это возможность играть на чемпионате мира против тех же игроков «Реала». Да, это очень сложное решение. Да, мы знаем все клубы европейского футбола, знаем всех футболистов, знаем все плюсы, удобная логистика. Уверен, что дети смогут найти кумиров и в азиатском футболе, а не только в европейском.



Англию банили на пять лет? Если бы нам сказали чёткий срок отстранения, то мы бы собрались и обсудили ― готовы мы ждать условно пять лет или нет. Тогда было бы голосование. А так мы не знаем ― сколько ждать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.