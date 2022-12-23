«Я за любой кипиш». Дюков — об идее обязать судей давать интервью после матчей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что поддерживает идею главы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александра Алаева о том, чтобы ввести послематчевые интервью для судей Российской Премьер-Лиги.

«Нравится ли мне идея Алаева про то, чтобы судьи объясняли своё решение после матчей? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Будем обсуждать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матчи Российской Премьер-Лиги возобновятся после зимнего перерыва в марте. После 17 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 42 балла. Московский «Спартак», занимающий второе место, уступает команде Сергея Семака шесть баллов. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35).