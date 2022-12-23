«Я за любой кипиш». Дюков — об идее обязать судей давать интервью после матчей
Поделиться
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что поддерживает идею главы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александра Алаева о том, чтобы ввести послематчевые интервью для судей Российской Премьер-Лиги.
«Нравится ли мне идея Алаева про то, чтобы судьи объясняли своё решение после матчей? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Будем обсуждать», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матчи Российской Премьер-Лиги возобновятся после зимнего перерыва в марте. После 17 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит», в активе которого 42 балла. Московский «Спартак», занимающий второе место, уступает команде Сергея Семака шесть баллов. Тройку лидеров замыкает «Ростов» (35).
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:10
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:33
-
16:29
-
16:19
-
16:10
-
15:58
Партнерский контент