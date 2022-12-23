Тен Хаг: сомневаюсь, что Санчо будет играть в ближайшем матче
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сомневается, что нападающий команды Джейдон Санчо вернётся к матчу 17-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест».
«Маловероятно, что Джейдон вернётся к игре с «Ноттингем Форест» 27 декабря», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее английский футболист был переведён на систему индивидуальных тренировок из-за плохой физической формы. 22-летний Санчо перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из дортмундской «Боруссии» за € 85 млн. В 52 матчах за команду он забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Криштиану Роналду. Видеоролик:
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