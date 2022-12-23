Президент РФС Дюков высказался об отношениях с УЕФА во время бана

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отношениях с Европейской федерацией футбола (УЕФА) во время бана российских команд.
«Что касается наших взаимоотношений с УЕФА, то 28 февраля было принято решение о приостановке участия наших сборных и клубов. Мы считаем решение несправедливым и политически мотивированным.
Мы общались с руководством УЕФА, искали пути снятия бана и решения о приостановлении. УЕФА, когда принимал решение, ориентировался на риски безопасности и невозможность соблюдения целостности соревнований. На данный момент УЕФА не видит оснований для пересмотра своего решения. Они ждут стабилизации политической ситуации. Сейчас они готовы начать обсуждать возможность возвращения наших юношеских команд в официальные турниры. Но никаких гарантий нет. Плюс мы договорились, что в мае будет проведён турнир развития УЕФА в Волгограде, но там будут сборные России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 23 декабря 2022
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:10
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:41
-
17:41
-
17:26
-
17:25
-
17:06
-
17:01
-
16:56
-
16:33
-
16:29
-
16:19
-
16:10
-
15:58