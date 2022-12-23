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Президент РФС Дюков высказался об отношениях с УЕФА во время бана

Президент РФС Дюков высказался об отношениях с УЕФА во время бана
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об отношениях с Европейской федерацией футбола (УЕФА) во время бана российских команд.

«Что касается наших взаимоотношений с УЕФА, то 28 февраля было принято решение о приостановке участия наших сборных и клубов. Мы считаем решение несправедливым и политически мотивированным.

Мы общались с руководством УЕФА, искали пути снятия бана и решения о приостановлении. УЕФА, когда принимал решение, ориентировался на риски безопасности и невозможность соблюдения целостности соревнований. На данный момент УЕФА не видит оснований для пересмотра своего решения. Они ждут стабилизации политической ситуации. Сейчас они готовы начать обсуждать возможность возвращения наших юношеских команд в официальные турниры. Но никаких гарантий нет. Плюс мы договорились, что в мае будет проведён турнир развития УЕФА в Волгограде, но там будут сборные России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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