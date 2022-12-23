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Стал известен главный претендент на пост капитана «Барселоны» после ухода Бускетса

Стал известен главный претендент на пост капитана «Барселоны» после ухода Бускетса
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба станет новым капитаном команды в случае ухода полузащитника Серхио Бускетса летом 2023 года. Об этом сообщает Relevo.

По сведениям источника, 33-летний Альба не намерен покидать «Барселону», несмотря на проигранную конкуренцию Алексу Бальде на своей позиции поля. Сообщается, что и в клубе намерены оставить Альбу как минимум до окончания контракта (лето 2024-го), хотя ранее в «Барселоне» хотели от него избавиться.

Ранее сообщалось, что с Альбой намерены встретиться в эту зиму, чтобы обсудить расторжение договора по окончании сезона. Альба — воспитанник «Барселоны». Он вернулся в команду в 2012 году и сыграл 441 матч, забив 25 голов и сделав 95 голевых передач. Вместе с «Барселоной» защитник выиграл 15 трофеев.

Вот так в Барселоне праздновали выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик:

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