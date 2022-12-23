Мостовой: я против перехода в Азию, но у России нет выбора. Будем тогда лидерами в АФК

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в Азии готовы принять Россию.



«РФС же тоже прощупывают все варианты событий. До 2024 года мы однозначно нигде не будем, если будем под эгидой УЕФА. Исходя из этого, разговоры про Азию выглядят логичными — играть-то где-то надо. Ясно, что мы теряем во многом, потому где Азия и где Европа? Будем тогда лидерами в Азии.



Моё мнение здесь 50 на 50, потому что не совсем понятно, чего ждать. А если завтра УЕФА позвонит и скажет: «Ребята, извините, до 2030 года вы нигде не играете»? Здесь не надо ставить вопрос «за» или «против». Надо отталкиваться от того, что выбора нет. Я изначально говорил, что против перехода в Азию, но у нас нет выбора», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.