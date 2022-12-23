Булыкин: нет смысла переходить в Азию. Если Россию хотят забанить, то забанят везде

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что в Азии готовы принять Россию.



«Я думаю, что не переедем играть в Азию, учитывая ситуацию с молодёжным футболом, который УЕФА допустил. В этом смысла нет. Если Россию хотят забанить, то забанят везде. Моё личное мнение, что смысла в переходе в Азию никакого нет.



Надо оставаться под эгидой УЕФА. Хорошо, что есть подвижки и молодёжь допускают. Если и молодёжь не будет играть, то это будет потерянное футбольное поколение, что не нужно ни ФИФА, ни УЕФА, ни всей большой футбольной семье», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.