Владислав Радимов: вообще не понимаю смысла перехода в Азию
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Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов признался, что не видит смысла в переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что в Азии готовы принять Россию.
«Вообще не понимаю, честно скажу. Сам узнаю всё из прессы. Тут должны профессионалы говорить, в каких турнирах будем играть, с кем будем играть. Мне эти вопросы непонятны. Допустит ли нас вообще ФИФА к официальным турнирам, если Азиатская конфедерация выступает под эгидой ФИФА. Может, нам расскажут те, кто знает о плюсах и минусах», — приводит слова Радимова Vprognoze.ru.
В феврале ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в своих турнирах.
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