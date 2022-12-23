Канте восстановится от травмы в конце февраля

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте в ближайшее время будет восстанавливаться от травмы. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Последний раз француз принимал участие в официальной игре 14 августа.

По информации источника, хавбек вернется в строй только в конце февраля. Он может покинуть синих в конце текущего сезона на правах свободного агента. Спортсмен в октябре перенёс операцию из-за травмы колена.

Ранее появлялась информация, что французский хавбек уже несколько недель ведёт переговоры с «Барселоной» и каталонский клуб близок к тому, чтобы бесплатно получить футболиста в конце сезона. Главной проблемой для потенциального перехода является вопрос о заработной плате игрока. Из-за финансовых ограничений «Барселона» не сможет платить полузащитнику столько же, сколько и «Челси».



Н'Голо Канте перешёл в «Челси» в 2016 году. 31-летний игрок выигрывал в составе лондонского клуба АПЛ и Лигу чемпионов.