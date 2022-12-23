MD: «Барселоне» нужно заработать € 30 млн для подписания игроков

В зимнее трансферное окно «Барселона» сможет подписывать игроков, если сумеет заработать к этому времени € 30 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, сейчас клуб может тратить € 1 с каждых сэкономленных € 3. Напомним, в летнее трансферное окно «Барселона» была вынуждена активировать «финансовые рычаги»: она за определённую сумму продала свои будущие выплаты по доходам от телетрансляций, а также часть прав на свою медиаслужбу.



В нынешнем сезоне «Барселона» в 14 матчах чемпионата Испании набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущим вторым «Реал» на два очка. В 1/16 финала Лиги Европы испанский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед».

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