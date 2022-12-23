MD: «Барселоне» нужно заработать € 30 млн для подписания игроков

В зимнее трансферное окно «Барселона» сможет подписывать игроков, если сумеет заработать к этому времени € 30 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, сейчас клуб может тратить € 1 с каждых сэкономленных € 3. Напомним, в летнее трансферное окно «Барселона» была вынуждена активировать «финансовые рычаги»: она за определённую сумму продала свои будущие выплаты по доходам от телетрансляций, а также часть прав на свою медиаслужбу.
В нынешнем сезоне «Барселона» в 14 матчах чемпионата Испании набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущим вторым «Реал» на два очка. В 1/16 финала Лиги Европы испанский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед».
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса: Видеоролик:
- 23 декабря 2022
-
21:14
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:00
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:50
-
19:43
-
19:36
-
19:30
-
19:24
-
19:22
-
19:10
-
18:59
-
18:52
-
18:45
-
18:35
-
18:30
-
18:29
-
18:23
-
18:18
-
18:13
-
18:10
-
18:07
-
18:05
-
18:03
-
18:01