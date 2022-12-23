Тренер Марокко: при всём уважении к «Фиорентине» Амрабат — игрок топ-10 клубов мира

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги высказался о полузащитнике своей команды Софьяне Амрабате, выступающем за «Фиорентину».

«При всем уважении к «Фиорентине» Амрабат должен играть за один из 10 лучших клубов мира», — приводит слова Реграги TV Arryadia.

Амрабат ярко выступил на чемпионате мира в Катаре. Марокканец помог своей команде дойти до полуфинала, где его команда проиграла Франции (0:2). В матче за третье место Марокко проиграло Хорватии (1:2).

Рыночная стоимость Амрабата оценивается порталом Transfermarkt в € 10 млн. Такая разница в рыночной и запрашиваемой цене не случайна: за хавбека марокканцев Аззедина Унаи «Анже» просит € 45 млн, хотя его рыночная стоимость составляет € 3,5 млн.

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