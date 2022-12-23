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Экс-президент РФС: на исполкоме не было жёстких выступлений за то, чтобы остаться в УЕФА

Экс-президент РФС: на исполкоме не было жёстких выступлений за то, чтобы остаться в УЕФА
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Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался на тему возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Раз РФС обещал принять решение до 31 декабря, значит, так оно и будет. Сегодня такого решения принято не было. Думаю, Дюков объяснил, что были довольно яркие дискуссии. Часть членов исполкома высказывались за переход, но жёстких выступлений за то, чтобы остаться в УЕФА, не было. Просто вторая часть высказывали сомнения по технической части перехода и по возможным преференциям, которые даст нам переход в азиатскую конфедерацию. Хорошая и полезная была дискуссия. Было поручение палаты РФС изучить все предложения, которые были высказаны, во вторник доложить и принять окончательные решения», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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