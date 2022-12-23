«Краснодар» может возглавить тренер «Маккаби» Ивич

Главный тренер «Маккаби Тель-Авив» Владимир Ивич может возглавить «Краснодар». Об этом сообщает израильское издательство ONE.
По информации источника, боссы «быков» заинтересованы в срочном приглашении сербского специалиста в связи с тем, что их не устраивает нынешний наставник команды Александр Сторожук. Руководство краснодарского клуба готово платить сербу около € 1,5 млн в год, поэтому израильская команда уже нашла замену сербскому тренеру, чтобы не остаться без тренера и при необходимости немедленно уволить его. В то же время «Маккаби» хочет пройти предстоящий матч с «Хапоэлем» без инцидентов.
Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.
- 23 декабря 2022
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