«Арсенал» хочет вернуть полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера

«Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера, который ранее уже выступал за «канониров», сообщает Sport Witness.



Игрок провёл в «Арсенале» 18 месяцев, но принял участие лишь в одном матче за главную команду, после чего в 2017 году перебрался в «Эмполи». В «Милан» полузащитник перешёл в 2019 году, заключив пятилетний контракт.



В соглашении алжирского футболиста есть пункт, который устанавливает опцию выкупа футболиста за € 50 млн. Этот пункт действует только для зарубежных команд.



По информации источника, эта сумма не станет преградой для команды Микеля Артеты, которая уже связалась с футболистом, чтобы обсудить возможный переход. Представители «Милана» также провели встречу с агентами игрока, чтобы обсудить продление контракта.



В текущем сезоне Серии А Беннасер провёл за «Милан» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Полицейские были в шоке от задержания игрока «Милана» Бакайоко: