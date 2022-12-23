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«Арсенал» хочет вернуть полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера

«Арсенал» хочет вернуть полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера
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«Арсенал» заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Исмаэля Беннасера, который ранее уже выступал за «канониров», сообщает Sport Witness.

Игрок провёл в «Арсенале» 18 месяцев, но принял участие лишь в одном матче за главную команду, после чего в 2017 году перебрался в «Эмполи». В «Милан» полузащитник перешёл в 2019 году, заключив пятилетний контракт.

В соглашении алжирского футболиста есть пункт, который устанавливает опцию выкупа футболиста за € 50 млн. Этот пункт действует только для зарубежных команд.

По информации источника, эта сумма не станет преградой для команды Микеля Артеты, которая уже связалась с футболистом, чтобы обсудить возможный переход. Представители «Милана» также провели встречу с агентами игрока, чтобы обсудить продление контракта.

В текущем сезоне Серии А Беннасер провёл за «Милан» 15 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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