«Барселона» рассматривает возможность активации нового «финансового рычага»

В испанской «Барселоне» рассматривают идею продажи дополнительных прав на свою медиастудию Barca TV, чтобы соответствовать правилам фэйр-плей. Об этом сообщает журналист Виктор Мальо в «Твиттере».

Напомним, в летнее трансферное окно «Барселона» была вынуждена активировать «финансовые рычаги»: она за определённую сумму продала свои будущие выплаты по доходам от телетрансляций, а также часть прав на свою медиаслужбу.



В нынешнем сезоне «Барселона» в 14 матчах чемпионата Испании набрала 37 очков и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущим вторым «Реал» на два очка. В 1/16 финала Лиги Европы испанский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед».

Пике не сдержал слёз во время замены в прощальном матче. Видеоролик: