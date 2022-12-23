Юран: не хотят видеть Россию в Европе — пошли они подальше. Мы разве должны их умолять?

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что Россия может перейти в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
«Если посмотреть на вещи по спортивной составляющей, то любой спортсмен любого вида спорта стремится посоревноваться на международной арене. Да, есть внутренние чемпионаты, но конечный этап — это поехать на международные соревнования.
Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда — у нас есть свои достоинства. Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень. Не нужно сидеть и умолять кого-то. В Азии большинство нормально относится к нашей стране.
Нужно идти в Азию и не нужно сидеть ждать неопределённое время. Не хотят видеть — ради бога. Есть вариант — его надо использовать. Надо философски подходить к этому. Если есть возможность, то надо пользоваться», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 23 декабря 2022
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