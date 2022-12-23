Педри назвал футболиста, который сможет заменить Серхио Бускетса в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри считает, что его одноклубник Френки де Йонг сможет заменить Серхио Бускетса на позиции в опорной зоне.

«Френки мог бы стать хорошей заменой Серхио Бускетсу на позиции опорного полузащитника», — приводит слова Педри Barca Universal в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что, несмотря на то что в последние недели Бускетс обдумывал вариант продолжения карьеры в клубе, испанский полузащитник принял решение сменить команду после 15 лет в основном составе.



34-летний Серхио Бускетс является воспитанником сине-гранатовых. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.

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