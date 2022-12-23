Испанец Педри рассказал о своих ощущениях после ЧМ-2022

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что он больше не думает о прошедшем ЧМ-2022 в Катаре и полностью сконцентрирован на клубном футболе. Сборная Испании в 1/8 финала проиграла в серии пенальти Марокко.

«Как я себя чувствую после чемпионата мира? Я в порядке. Мы провели пять очень требовательных матчей подряд, но у нас было время восстановиться. Сейчас думаем об игре с «Эспаньолом»



Пережил ли я то, что произошло на чемпионате мира? Да, я думаю, что это прошло давно. Мы должны сосредоточиться на том, что будет дальше. Мы должны изменить своё мышление и сконцентрироваться на «Барселоне», — приводит слова Педри Barca Universal в «Твиттере».

Победителем чемпионата мира в Катаре стала сборная Аргентины.

Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик: