Испанец Педри рассказал о своих ощущениях после ЧМ-2022

Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, что он больше не думает о прошедшем ЧМ-2022 в Катаре и полностью сконцентрирован на клубном футболе. Сборная Испании в 1/8 финала проиграла в серии пенальти Марокко.
«Как я себя чувствую после чемпионата мира? Я в порядке. Мы провели пять очень требовательных матчей подряд, но у нас было время восстановиться. Сейчас думаем об игре с «Эспаньолом»
Пережил ли я то, что произошло на чемпионате мира? Да, я думаю, что это прошло давно. Мы должны сосредоточиться на том, что будет дальше. Мы должны изменить своё мышление и сконцентрироваться на «Барселоне», — приводит слова Педри Barca Universal в «Твиттере».
Победителем чемпионата мира в Катаре стала сборная Аргентины.
Марокканцы в Мадриде отмечают победу своей сборной над Испанией. Видеоролик:
- 23 декабря 2022
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