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Кавазашвили: Россия ничего не боится! Найдём друзей, которые нас понимают и поддерживают

Кавазашвили: Россия ничего не боится! Найдём друзей, которые нас понимают и поддерживают
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Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола. Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что решение будет принято до 31 декабря.

«Раз обещали принять решение до 31 декабря, значит, есть задатки и логика. Сомневаюсь, что нам разрешат вернуться в европейскую часть международных турниров. Получается, круг вокруг России сжимается.

Но Россия ничего не боится! Мы найдём среди многочисленных стран партнёров и друзей, которые нас понимают и поддерживают. Как бы они ни назывались, мы будем вместе с ними играть.

Сегодня РФС находится в очень сложной ситуации — нас искусственно отстранили от футбола. Никто вам не скажет, что нас ждёт впереди. Но попытку искать нужно, чтобы с кем-то объединяться и вхолостую не работать. Нельзя замкнуться в своём чемпионате и кубке! Посмотрим, что будет дальше», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён «Мы должны думать о себе». Кажется, вопрос перехода футбола России в Азию решён
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