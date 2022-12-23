«Наши мысли с вами». Президент МОК Бах обратился к Пеле

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением к бывшему бразильскому футболисту Пеле. На днях стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира ухудшилось.

«Пеле, наши мысли с вами. Желаю вам всего наилучшего от всего сердца», — приводит слова Баха пресс-служба МОК в «Твиттере».

Опухоль толстой кишки была выявлена у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, на которую впоследствии организм перестал реагировать. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.

Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения. Видеоролик: