«Наши мысли с вами». Президент МОК Бах обратился к Пеле
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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах выступил с обращением к бывшему бразильскому футболисту Пеле. На днях стало известно, что состояние трёхкратного чемпиона мира ухудшилось.
«Пеле, наши мысли с вами. Желаю вам всего наилучшего от всего сердца», — приводит слова Баха пресс-служба МОК в «Твиттере».
Опухоль толстой кишки была выявлена у Пеле осенью прошлого года, после чего 82-летний бразилец прошёл курс химиотерапии, на которую впоследствии организм перестал реагировать. В связи с этим его состояние постепенно стало ухудшаться, и 29 ноября он был госпитализирован для проведения тестов и переназначения курса лечения.
Пеле обратился к болельщикам в свой день рождения. Видеоролик:
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