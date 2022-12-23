Татуировки фанатов, посвящённые победе Лионеля Месси и Аргентины на ЧМ

После триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре многие фанаты решили запечатлеть это событие в виде татуировки. Большинство предпочитает изображение капитана «альбиселесте» Лионеля Месси с Кубком мира.

Сборная Аргентины выиграла титул чемпионов мира в третий раз, в драматичном матче обыграв Францию. После основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья — 3:3, а в серии пенальти французы дважды допустили промахи с «точки». Южноамериканские игроки реализовали все четыре попытки.

Для Лионеля Месси это был пятый чемпионат мира, титул он сумел завоевать впервые. В 2014 году он помог своей сборной дойти до финала турнира, но там сильнее оказалась команда Германии. Единственный мяч в экстра-тайме забил Марио Гётце.