Татуировки фанатов, посвящённые победе Лионеля Месси и Аргентины на ЧМ
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После триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре многие фанаты решили запечатлеть это событие в виде татуировки. Большинство предпочитает изображение капитана «альбиселесте» Лионеля Месси с Кубком мира.
Сборная Аргентины выиграла титул чемпионов мира в третий раз, в драматичном матче обыграв Францию. После основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья — 3:3, а в серии пенальти французы дважды допустили промахи с «точки». Южноамериканские игроки реализовали все четыре попытки.
Для Лионеля Месси это был пятый чемпионат мира, титул он сумел завоевать впервые. В 2014 году он помог своей сборной дойти до финала турнира, но там сильнее оказалась команда Германии. Единственный мяч в экстра-тайме забил Марио Гётце.
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