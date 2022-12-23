Эмери: я поговорю с Эмилиано Мартинесом. Ему надо научиться контролировать эмоции

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери оценил поступок вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который после окончания финала чемпионата мира — 2022 с Францией сделал неприличный жест. На клубном уровне аргентинец выступает за бирмингемский клуб.

«Я хочу поговорить с ним, когда он приедет сюда на следующей неделе, но я больше думаю о его выступлении и его победе на турнире, чем о его праздновании. Это праздник для болельщиков, с большими эмоциями. На самом деле сейчас не самый подходящий момент для тренера, чтобы понять, почему он это сделал.

Я предпочитаю сосредоточиться на том, как он выступал и как он собирается победить с нами после этого. Я собираюсь поговорить с ним, потому что я хочу контролировать его и в этом отношении — в его эмоциях. У нас должны быть ценности, мы должны сосредоточиться на поведении, когда мы вместе и с игроками соперника», — цитирует Эмери Daily Mail.